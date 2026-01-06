Cesena primo derby in famiglia Gli Shpendi l’uno contro l’altro

Il 10 gennaio segna un momento speciale per la famiglia Shpendi: per la prima volta, i gemelli Stiven e Cristian saranno avversari in campo, con rispettive maglie di Empoli e Cesena. Entrambi sono protagonisti nella Serie B, condividendo anche la classifica cannonieri con sei reti ciascuno. Un incontro che unisce aspetti familiari e sportivi, rappresentando un’occasione unica per i due fratelli di vivere un derby particolare.

Il 10 gennaio è una data sicuramente cerchiata in rosso da mesi in casa Shpendi. Per la prima volta, infatti, Stiven e Cristian si troveranno l’uno contro l’altro, il primo con la casacca dell’ Empoli, l’altro con quella bianconera per un pomeriggio del tutto speciale per i gemelli che, oltre allo strettissimo legame famigliare, condividono da buoni fratelli anche la posizione nella classifica cannonieri della B con 6 reti a testa. Un percorso logicamente parallelo sin dalle giovanili per i due classe 2003 che alla cantera bianconera sono però arrivati nel 2019 a 16 anni dopo aver militato nelle giovanili del San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, primo derby in famiglia. Gli Shpendi l’uno contro l’altro Leggi anche: DIRETTA Cesena-Avellino 2-0, il Cavalluccio contro i lupi irpini: Shpendi raddoppia su calcio di rigore Leggi anche: Cesena, Shpendi in gol e Sudtirol ko Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita" - Nel post gara del derby vinto contro il Modena, l'allenatore del Cesena Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi ragazzi: “Siamo felici, vittoria perfetta ... tuttomercatoweb.com Angelini al primo successo. Nel derby con Forlì 2 punti - L’Elettromeccanica Angelini Cesena alla quinta giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile è riuscita a trovare la sua prima vittoria stagionale: nel derby romagnolo la ... ilrestodelcarlino.it L’attesa del primo giorno di sconti non tradisce: a Cesenatico in alcuni negozi clienti in fila fin dal mattino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.