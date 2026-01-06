Cesena imbiancata dalla neve vista dall' alto nel giorno dell' Epifania

Da cesenatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dell'Epifania 2026, Cesena si presenta avvolta da una delicata coltre di neve, visibile dall'alto. La fotografia di Giuseppe cattura il paesaggio della zona ippodromo, offrendo uno sguardo suggestivo e tranquillo sulla città imbiancata. Un’immagine che rappresenta un momento di quiete e bellezza naturale, tipico di questa giornata invernale.

La foto di Giuseppe della città imbiancata dalla neve: “Cesena zona ippodromo vista dall'alto. Epifania 2026”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

cesena imbiancata dalla neve vista dall alto nel giorno dell epifania

© Cesenatoday.it - Cesena imbiancata dalla neve vista dall'alto nel giorno dell'Epifania

Leggi anche: Neve in pianura, anche Ravenna nel giorno dell'Epifania si risveglia imbiancata

Leggi anche: Epifania imbiancata in provincia: fiocchi di neve a Collemontanino e Volterra

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Epifania in Romagna. In pianura, risveglio sotto una spolverata di neve; Cesena imbiancata dalla neve vista dall'alto nel giorno dell'Epifania; ; Le feste si chiudono nella bufera. Scuole aperte, si scaldano i genitori.

cesena imbiancata neve vistaA Cesena compare la neve - La città ancora non è imbiancata perchè i fiocchi si appoggiano sul suolo bagnato dalla precedente pioggia. corrierecesenate.it

cesena imbiancata neve vistaNeve a Riccione, in azione i mezzi spargisale. Lo spettacolo della spiaggia imbiancata - In vista delle nevicate e del forte calo delle temperature previsti dall’allerta meteo, il Comune di Riccione ha attivato il piano di sicurezza per ... corriereromagna.it

cesena imbiancata neve vistaNeve in Toscana, regione imbiancata: mezzi in azione e allerta gialla. Nevicata in A1 - Neve in Toscana nel giorno dell’Epifania: nevicate a bassa quota, mezzi spargisale in azione e allerta gialla sulla regione orientale ... gonews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.