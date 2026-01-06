Cesena imbiancata dalla neve vista dall' alto nel giorno dell' Epifania
Il giorno dell'Epifania 2026, Cesena si presenta avvolta da una delicata coltre di neve, visibile dall'alto. La fotografia di Giuseppe cattura il paesaggio della zona ippodromo, offrendo uno sguardo suggestivo e tranquillo sulla città imbiancata. Un’immagine che rappresenta un momento di quiete e bellezza naturale, tipico di questa giornata invernale.
La foto di Giuseppe della città imbiancata dalla neve: “Cesena zona ippodromo vista dall'alto. Epifania 2026”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
