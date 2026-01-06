CES 2026 | Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un' architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club

Durante il CES 2026 di Las Vegas, Roborock ha annunciato il lancio del primo robot al mondo con un'architettura wheel-leg, innovazione che promette di migliorare le prestazioni di pulizia e mobilità. Inoltre, l’azienda ha siglato un accordo con il Real Madrid Football Club, rafforzando la propria presenza nel settore della tecnologia e dello sport. Questa presentazione sottolinea l’impegno di Roborock a sviluppare soluzioni avanzate per la casa e il tempo libero.

(Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica progettata per semplificare la vita quotidiana, ha presentato oggi la sua nuova gamma per il primo semestre dell'anno, in occasione del Consumer Electronic Show 2026 (CES 2026) di Las Vegas. Con il motto "The Greatest Meeting the Greatest", la presentazione del brand, guidata dal Presidente di Roborock, Quan Gang, ha svelato Saros Rover, il primo robot aspirapolvere al mondo con architettura wheel-leg alimentata da AI che combina ruote e gambe, capace di salire scale e pendenze con un'agilità simile a quella umana mentre effettua la pulizia.

CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un'architettura wheel-leg - LAS VEGAS, 6 gennaio 2026 – Roborock, leader globale nella robotica domestica

Roborock lancia Saros 20 Sonic al CES 2026 - Roborock ha presentato oggi al CES 2026 un nuovo dispositivo della pluripremiata serie Saros: Roborock Saros 20 Sonic. evosmart.it

