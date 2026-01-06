CES 2026 | Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un' architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club

Durante il CES 2026 di Las Vegas, Roborock ha annunciato il lancio del suo primo robot dotato di un'architettura wheel-leg, innovazione nel settore della robotica domestica. L'azienda ha inoltre stretto un accordo con il Real Madrid Football Club, evidenziando l’interesse verso partnership strategiche. La presentazione si inserisce nel quadro delle nuove proposte di Roborock per il primo semestre dell’anno, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle attività quotidiane.

(Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica progettata per semplificare la vita quotidiana, ha presentato oggi la sua nuova gamma per il primo semestre dell'anno, in occasione del Consumer Electronic Show 2026 (CES 2026) di Las Vegas. Con il motto "The Greatest Meeting the Greatest", la presentazione del brand, guidata dal Presidente di Roborock, Quan Gang, ha svelato Saros Rover, il primo robot aspirapolvere al mondo con architettura wheel-leg alimentata da AI che combina ruote e gambe, capace di salire scale e pendenze con un'agilità simile a quella umana mentre effettua la pulizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

