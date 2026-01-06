Certificazioni Fimi | Nove dischi di platino per Rkomi tre per Guè due per Elodie

Questa settimana, le certificazioni Fimi e Gfk riconoscono il successo degli artisti italiani. Rkomi ottiene nove dischi di platino, Guè tre e Elodie due, confermando il loro impatto nel panorama musicale nazionale. Questi riconoscimenti attestano il costante apprezzamento del pubblico e il valore delle loro produzioni. Un momento di particolare rilievo per la musica italiana, che continua a crescere e a distinguersi anche nel mercato discografico.

Questa settimana sono gli artisti italiani i protagonisti delle certificazioni redatte da Fimi e Gfk, che vedono una pioggia di dischi di platino per Rkomi, Elodie e Guè. A quota nove dischi di platino c’è Rkomi con Taxi Driver. Pubblicato nell’aprile 2021, è il terzo lavoro in studio dell’artista meneghino che ha esordito alla #1 della Classifica Top Of 100 Album Fimi, divenendo inoltre il più venduto dell’anno. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo Ho Spento Il Cielo, che vede il feat di Tommaso Paradiso. Gazzelle, Ariete, Gaia, Irama, Ernia sono alcuni tra gli ospiti dell’album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

