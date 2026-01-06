Certificazioni Fimi | Nove dischi di platino per Rkomi tre per Guè due per Elodie

Questa settimana, le certificazioni Fimi e Gfk riconoscono il successo degli artisti italiani. Rkomi ottiene nove dischi di platino, Guè tre e Elodie due, confermando il loro impatto nel panorama musicale nazionale. Questi riconoscimenti attestano il costante apprezzamento del pubblico e il valore delle loro produzioni. Un momento di particolare rilievo per la musica italiana, che continua a crescere e a distinguersi anche nel mercato discografico.

Questa settimana sono gli artisti italiani i protagonisti delle certificazioni redatte da Fimi e Gfk, che vedono una pioggia di dischi di platino per Rkomi, Elodie e Guè. A quota nove dischi di platino c'è Rkomi con Taxi Driver. Pubblicato nell'aprile 2021, è il terzo lavoro in studio dell'artista meneghino che ha esordito alla #1 della Classifica Top Of 100 Album Fimi, divenendo inoltre il più venduto dell'anno. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo Ho Spento Il Cielo, che vede il feat di Tommaso Paradiso. Gazzelle, Ariete, Gaia, Irama, Ernia sono alcuni tra gli ospiti dell'album.

Perché Mi fai impazzire di Sfera Ebbasta e Blanco diventerà un caso anomalo di disco di diamante - Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, brano pubblicato nel 2021, è stato certificato nove volte disco di platino da FIMI, dopo le 900mila unità certificate vendute. fanpage.it

Lazza, "Sirio" a quota 9 Dischi di Platino: è a un passo dal Diamante - La lista delle certificazioni assegnate dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) a Lazza è sempre più vasta: questa settimana, il suo album "Sirio" ha raggiunto il nono Disco di Platino. radioitalia.it

Quando si parla di certificazioni FIMI si guardano quasi sempre gli interpreti. In questo articolo analizziamo invece gli autori più certificati del 2025, considerando solo le unità ottenute nell’anno e chi non figura come cantante. Chi ha scritto davvero le hit del 20 - facebook.com facebook

Certificazioni Fimi: Doppio platino per @Elodiedipa! Album: Mi ami Mi odi - Platino Singoli: Yakuza (con SferaEbbasta) - Platino x.com

