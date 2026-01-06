Il caso di Crans-Montana solleva numerosi interrogativi sulla gestione di eventi pubblici e sulla sicurezza dei giovani. Con 40 minorenni coinvolti, la vicenda mette in discussione le responsabilità e le misure adottate per prevenire tragedie simili. Analizzare cosa sia accaduto e come si possa evitare in futuro rappresenta un passo importante per garantire ambienti più sicuri per i giovani e la comunità.

Sul caso di Crans-Montana si continua a farsi domande, a chiedersi come sia stato possibile che una festa di Capodanno si sia trasformata in una strage di giovanissimi. " Io cancellerei la parola tragedia da questo racconto: la tragedia è un terremoto, un'eruzione vulcanica, uno tsunami. È qualcosa che l’uomo non può né controllare né prevedere e che si scaglia contro la vita con una potenza gigantesca. Questa è una carneficina, cioè un’omissione di controlli e di soccorso tale da essere considerata, come io titolato l’altro giorno, un omicidio assistito ", ha dichiarato il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, intervenendo a Quarta Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerno a Qr: "Con 40 minorenni sulla coscienza, in Italia avrebbero chiesto gli stessi titolari di essere arrestati"

