Centri anti-violenza di genere registrate oltre 1.000 chiamate nel 2025 in Bergamasca

Bergamo. Oltre 1.000 chiamate segnalate nel 2025. Per la precisione, 1.029. Sono i numeri delle segnalazioni effettuate ai centri anti violenza di genere sul territorio bergamasco. A livello nazionale, l’ultimo rilevamento dell’Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno disponibile segnalava a fine novembre 81 femminicidi a cui si aggiungono almeno 70 tentati femminicidi e i suicidi indotti di 3 donne, 2 persone trans, 1 persona non binaria e un ragazzo. A novembre 2025 l’Istat ha pubblicato i dati preliminari sulla “Sicurezza delle donne”, indagine periodica prevista dalla legge 53 del 2022. Il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nella sua vita, per la più larga parte per mano di partner, ex partner e persone conosciute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

