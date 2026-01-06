Centocelle crolla un pino in mezzo alla strada | chiusa via Delpino

A Centocelle, a Roma, via Delpino è stata temporaneamente chiusa a causa del crollo di un pino. Si tratta del terzo albero caduto nella zona in poche ore. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per garantire la sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Un pino, il terzo nel giro di poche ore, è caduto a Roma, su via Delpino, nel quartiere di Centocelle. La pianta, di circa 20 metri, si trovava all'interno dello spartitraffico che divide a metà la carreggiata. L'arbusto è crollato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6.

