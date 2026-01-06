Cedono una condotta pluviale ed una grondaia paura per i passanti

In via S. Ten., questa mattina si è verificato il cedimento di una condotta pluviale e di una grondaia, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei passanti. La situazione ha suscitato attenzione da parte delle autorità, che stanno valutando interventi per garantire la sicurezza dell’area e prevenire eventuali incidenti. È importante monitorare la situazione e rispettare le indicazioni delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprensione per la sorte di alcuni passanti questa mattina in via S. Ten. Antonio Grasso a Montesarchio a causa del distacco di una condotta pluviale ed una grondaia di una palazzina. Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle persone nonostante il palazzo fosse abitato ed alcune persone si trovavano nei pressi dell'edificio. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti agenti di Polizia Locale di Montesarchio e i Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. I caschi rossi con un'autoscala sono riusciti a mettere in sicurezza la zona e ad evitare ulteriori disagi.

