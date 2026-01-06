Ceccarini | So che anche il Napoli pensa a Chiesa
Secondo alcune fonti, il Napoli sta valutando l'ingaggio di Federico Chiesa, anche se al momento si tratta di ipotesi senza conferme ufficiali. Il mercato di gennaio si concentra principalmente sulle cessioni, ma le strategie della società potrebbero includere anche eventuali acquisti per rafforzare la rosa. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali trattative in corso.
Il mercato di gennaio del Napoli prende forma soprattutto attraverso le uscite.
