CdS – Per Basic c’è solo la Lazio trattativa per il rinnovo nel vivo La verità sull’interesse della Roma

Sul mercato della Lazio, le trattative per il rinnovo di Basic sono in corso, con la Roma che avrebbe mostrato interesse. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione resta in evoluzione, mentre i negoziati per i rinnovi dei giocatori sono al centro dell’attenzione. Restiamo aggiornati sulle future mosse dei club e le possibili novità di calciomercato.

2026-01-06 11:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Il mercato della Lazio è ancora in stallo, ma i rinnovi sono in fermento. Gli agenti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono attesi stamattina a Formello per entrare nel vivo del rinnovo del centrocampista, la cui permanenza è stata espressamente richiesta da Sarri. L’incontro di dicembre era servito per mettere sul tavolo offerta e richiesta, ma serviva un un aggiornamento. Ci siamo. Basic rinnovo Lazio, i dettagli e l’interesse della Roma. Basic è in scadenza a giugno, la sua priorità è la Lazio, la sua garanzia Sarri (in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato 13 partite). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

