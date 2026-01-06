CdS – l’obiettivo è giocare ancora all’estero

La Roma e Edoardo Bove stanno negoziando una risoluzione consensuale del contratto, come riportato dal Corriere. Questa decisione potrebbe influire sul futuro del giocatore e sulla strategia della squadra in vista delle prossime stagioni. La situazione è ancora in fase di definizione e si attende un esito che possa soddisfare entrambe le parti.

