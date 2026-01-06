CdS – l’obiettivo è giocare ancora all’estero
La Roma e Edoardo Bove stanno negoziando una risoluzione consensuale del contratto, come riportato dal Corriere. Questa decisione potrebbe influire sul futuro del giocatore e sulla strategia della squadra in vista delle prossime stagioni. La situazione è ancora in fase di definizione e si attende un esito che possa soddisfare entrambe le parti.
2026-01-06 00:45:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: La Roma e Edoardo Bove s ono al lavoro per definire la risoluzione consensuale del contratto. L’operazione è finalizzata a consentire al centrocampista di intraprendere una nuova esperienza professionale all’estero, dove potrà continuare a giocare indossando il defibrillatore sottocutaneo (in Italia non è possibile giocare con il defibrillatore). Nuova avventura all’estero nel futuro prossimo di Bove?. Bove, colpito da un arresto cardiaco il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter senza gravi ripercussioni, aveva salutato la squadra viola lo scorso 16 settembre e ora è in attesa di individuare la prossima tappa della sua carriera calcistica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
