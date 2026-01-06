Cavalluccio Cup alla prima tappa Oltre 200 i bambini in campo

Domenica 4 gennaio, presso il Pala Bcc Romagnolo di Cesena, si è svolta la prima tappa della seconda edizione della Cavalluccio Cup, torneo giovanile organizzato da Cesena e Futsal. Oltre 200 bambini hanno preso parte alla competizione, che ha coinvolto 19 società affiliate. L'evento ha rappresentato un'occasione di incontro e crescita per i giovani atleti, consolidando l'importanza delle iniziative sportive nel territorio.

Domenica 4 gennaio, il Pala Bcc Romagnolo di Cesena, ha ospitato con successo la prima tappa della seconda edizione della Cavalluccio Cup, torneo giovanile organizzato in collaborazione tra il Cesena e la Futsal, che ha visto la partecipazione di ben 19 società affiliate. All’evento hanno preso parte più di 200 bambini, provenienti non solo dal territorio romagnolo, ma anche dalle Marche e dall’Abruzzo, confermando non solo l’importante valore sportivo, ma anche l’aspetto educativo della manifestazione. Il torneo ha preso il via alle 9.30 e si è poi sviluppato lungo l’intera giornata, con gare programmate sia al mattino che al pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavalluccio Cup alla prima tappa. Oltre 200 i bambini in campo Leggi anche: Oltre 1.200 bambini e ragazzi a “Cartoons on the Bay – Winter Edition” Leggi anche: Comune in campo: "Oltre 200 seguiti dai Servizi sociali" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cavalluccio Cup alla prima tappa. Oltre 200 i bambini in campo. Cavalluccio Cup alla prima tappa. Oltre 200 i bambini in campo - Domenica 4 gennaio, il Pala Bcc Romagnolo di Cesena, ha ospitato con successo la prima tappa della seconda edizione della Cavalluccio Cup, torneo giovanile organizzato in collaborazione tra il Cesena ... ilrestodelcarlino.it

Ogni dettaglio prepara il piacere di sedersi a tavola. Qui, il gusto nasce ancora prima di arrivare al piatto. . . Via Carbonia 25 - Passoscuro Aperti tutti i giorni a pranzo Prenotazioni ristorante 320 2808407 . . . #cavallucciomarinopassoscuro #passos - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.