Catturato a Desenzano del Garda l’assassino del capotreno di Bologna

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato a Desenzano del Garda Marin Jelenik, un uomo di 36 anni, responsabile dell’omicidio del capotreno di Bologna. Dopo circa 24 ore di fuga, l’individuazione rappresenta un importante passo avanti nelle indagini. L’arresto si inserisce in un’operazione di polizia volta a garantire la sicurezza e la giustizia, confermando l’efficacia delle attività investigative sul territorio.

È finita la caccia all’uomo dopo 24 ore di fuga: Marin Jelenik, il croato di 36 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato, a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Viene ricercato perché ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all’addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti. L’uomo, che al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

