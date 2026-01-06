Catania controlli della Polizia contro gli esplosivi illegali | arrestato 38enne

La Polizia di Catania ha arrestato un 38enne durante un’operazione di controllo mirata al contrasto del traffico di esplosivi illegali. Le attività rientrano nelle azioni di prevenzione finalizzate a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire rischi legati alla detenzione e produzione di materiali esplosivi senza autorizzazione. Proseguono gli interventi delle forze dell’ordine per garantire l’incolumità dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

Attività di prevenzione per la sicurezza dei cittadini. Proseguono le operazioni di controllo della Polizia di Stato finalizzate a contrastare la detenzione e la produzione illegale di materiale esplodente, con l'obiettivo di tutelare l'incolumità pubblica e prevenire situazioni di grave pericolo. Sequestri dopo il Capodanno e verifiche sul territorio. Dopo numerosi sequestri di fuochi d'artificio e ordigni rudimentali, detenuti o commercializzati senza le necessarie autorizzazioni durante il recente periodo di Capodanno, gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno intensificato controlli e accertamenti sia in città sia in provincia.

