Catania bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno | sospesa la responsabilità genitoriale

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre di un bambino di 11 anni, vittima di episodi di violenza. I quattro figli sono stati affidati ai nonni materni, in un contesto che evidenzia l’intervento delle autorità per tutelare il benessere dei minori coinvolti.

