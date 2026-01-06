Catania bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno | sospesa la responsabilità genitoriale
Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre di un bambino di 11 anni, vittima di episodi di violenza. I quattro figli sono stati affidati ai nonni materni, in un contesto che evidenzia l’intervento delle autorità per tutelare il benessere dei minori coinvolti.
Il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale di madre e padre dell’undicenne picchiato col cucchiaio, affidando i quattro figli ai nonni materni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo brutalmente picchiato in un video virale sul web: fermato il padre padrone; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l'uomo è indagato; Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania
Bimbo brutalmente picchiato in un video virale sul web: fermato il padre padrone - Il soggetto violento, identificato come il padre, si faceva chiamare "padrone". rainews.it
Catania, il video e il bimbo picchiato: sospesa la responsabilità genitoriale - CATANIA – Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto l’avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre dell’undicenne picchiato dall’uomo ... livesicilia.it
Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania - L'uomo ha colpito ripetutamente il piccolo con un grosso cucchiaio di legno mentre qualcuno riprendeva con lo smartphone ... tg24.sky.it
Sarebbe stato lo stesso bimbo di 10 anni a pubblicare il video in cui il padre lo picchia brutalmente con un cucchiaio di legno in casa a Catania L’uomo è stato immediatamente allontanato dal nucleo familiare - facebook.com facebook
Colpisce più volte e con violenza con un grosso cucchiaio di legno il figlio che disperato, gli dice di voler «stare con la mamma». L’uomo non si ferma e gli urla contro: «Chi sono io Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...». Il bimbo piange, è x.com
