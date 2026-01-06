Castelluccio di Norcia 15 auto bloccate dalla neve | vigili del fuoco in azione

Il 6 gennaio, a Castelluccio di Norcia, quindici veicoli sono rimasti bloccati dalla neve durante il passaggio dell’Epifania. I vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione e mettere in sicurezza le auto e le persone coinvolte. L’evento ha evidenziato le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche in questa zona, particolarmente soggetta a nevicate intense in questo periodo dell’anno.

Quindici auto intrappolate dalla neve dell'Epifania. È successo a Castelluccio di Norcia nel primo pomeriggio del 6 gennaio. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 e i vigili del fuoco di Norcia sono entrati in azione per portare al sicuro gli occupanti dei quindici mezzi intrappolati, tra cui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Castelluccio di Norcia, 15 auto bloccate dalla neve: vigili del fuoco in azione Leggi anche: Neve a Castelluccio, Vigili del Fuoco salvano 15 persone bloccate in auto Leggi anche: Auto fuori strada o bloccate dalla neve: decine di interventi dei vigili del fuoco nell’Aretino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Castelluccio, 15 auto bloccate dalla neve: intervento dei Vigili del Fuoco fino a sera - (UNWEB) NORCIA – Dalle 14:30 di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Castelluccio di Norcia (PG) per il recupero di 15 autovetture rimaste bloccate dalla ne ... umbrianotizieweb.it

Nevica in mezza Umbria, auto in difficoltà a Castelluccio e Gubbio. A Perugia strade chiuse in centro. Domani niente scuole a Pietralunga. Stop alle lezioni anche a Gubbio - Risultano comunque transitabili le strade principali e la polizia stradale non segnala difficoltà nemmeno sui valichi appenninici. msn.com

Fioritura Castelluccio di Norcia: auto e parcheggi. Le regole - Auto e camper: Durante i quattro fine settimana della fioritura, 21- lanazione.it

Umbria. Bob Dylan · Knockin' on Heaven's Door. Ecco il Pian Grande di Castelluccio di Norcia! In questo periodo dell'anno nell’altopiano umbro si registrano molti giorni anche consecutivi sotto lo zero, un fenomeno che in meteorologia definisce una ver - facebook.com facebook

Umbria, Castelluccio di Norcia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.