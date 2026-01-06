Caso Carlo Luigi Montalbetti ecco i primi riscontri dell' autopsia sul pensionato trovato morto in casa

Ecco i primi risultati dell'autopsia sul pensionato Carlo Luigi Montalbetti, trovato senza vita in casa. Nessun segno di violenza o lesione è stato riscontrato sul suo corpo. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso di un uomo di 72 anni, il cui decesso si è verificato nella sua abitazione all'alba di sabato 27 dicembre.

Non è stato trovato nessun segno di violenza o lesione sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, il 72enne trovato senza vita sul divano di casa all'alba di sabato 27 dicembre. È quanto emerso durante l'autopsia che si è svolta nella mattinata di lunedì 5 gennaio. Il pensionato, cardiopatico con una.

Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto sul divano di casa a Milano: indagata la moglie - L'avviso di garanzia è stato notificato alla donna nelle scorse ore, come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista ... fanpage.it

Chi era Carlo Luigi Montalbetti, l’uomo trovato morto a Milano? Età, moglie, denunce, codice rosso, le indagini - Chi era Carlo Luigi Montalbetti Il nome Carlo Luigi Montalbetti è esploso sulle cronache tra Natale e Capodanno, legato a una storia di casa, coppia e violenza che ha acceso più di un campanello d’all ... alphabetcity.it

