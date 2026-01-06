Caserma scuole ex Municipio | Sarà un 2026 di grandi opere

Nel 2026, saranno realizzate importanti opere pubbliche, tra cui la nuova Tenenza della Guardia di Finanza, il restyling delle scuole materne e la riqualificazione dell’area dell’ex Municipio. La sindaca Elisa Balconi sottolinea come queste interventi rappresentino un passo fondamentale per migliorare i servizi e le strutture del territorio, con particolare attenzione alla riqualificazione scolastica e alla sicurezza della comunità.

Nuova Tenenza della Guardia di Finanza nella frazione e sistemazione della scuola "colabrodo" di piazza Unità d'Italia, avvio dell'operazione restyling per le due scuole materne e del maxi progetto per l'area del vecchio Municipio, "sarà un 2026 all'insegna delle grandi opere - dice la sindaca Elisa Balconi - con la sistemazione delle scuole, urgente, in cima alla lista". È scritto in buona parte nel piano delle opere pubbliche del prossimo triennio il cronoprogramma, su carta, dei futuri cantieri. Uno è in pieno svolgimento, quello della nuova Tenenza della Guardia di Finanza nella frazione di Sant'Agata.

