Casentino | slitta il rientro in classe Mezzi in azione per la pulizia delle strade

Il Casentino si prepara a un rientro in classe posticipato a causa delle recenti condizioni meteorologiche. Le autorità locali e i mezzi della protezione civile sono impegnati nella pulizia e nella messa in sicurezza delle strade, per garantire un ingresso scolastico sicuro e regolare appena le condizioni lo permetteranno.

Tra le aree più colpite dall'ondata di maltempo c'è il Casentino dove, già dal primo pomeriggio di oggi, sono in azione i mezzi della protezione civile e dei Comuni per la pulizia delle strade e la messa in sicurezza della viabilità.Dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Poppi che ha disposto la.

