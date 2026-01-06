Cascina Cuccagna si fa in 4 | Mercoledì spettacolare Sfide di poesia e stand up

Cascina Cuccagna ospita “Mercoledì Spettacolare”, una rassegna che porta in scena sfide di poesia e stand-up comedy. Ogni mercoledì alle 21, negli spazi di Officina 5 a Porta Romana, si susseguono appuntamenti culturali dedicati a un pubblico interessato a spettacoli di qualità. L’iniziativa, attiva tutto il mese di gennaio, propone un interessante approfondimento nel panorama teatrale e performativo locale.

A Porta Romana, negli spazi di Officina 5 della Cascina Cuccagna, il teatro si fa seriale. Per tutto il mese di gennaio, ogni mercoledì alle 21, si potrà assistere ad uno spettacolo della rassegna “mercoledì spettacolare“. Si inizia domani con la finale di “Dead & Alive Poetry Slam”, torneo che permette a vari poeti di sfidarsi sul palco, presentando un proprio testo e reinterpretandone uno del passato. A decretare il vincitore sarà direttamente il pubblico. Una settimana più tardi si potrà assistere a “Stand-Up Comedy Cuccagna – Delitto e Castigo”, uno spettacolo tragicomico che vedrà contrapporsi in un confronto Elisa Benedetta Marinoni e Nicola Campostori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

