Casadei rilancia | gol al Verona e mercato vivo

Cesare Casadei si distingue nel match contro l’Hellas Verona, segnando il secondo gol del Torino con un preciso destro. La sua prestazione evidenzia una ripresa forte e un mercato ancora attivo, segnando un momento importante per il centrocampista e la squadra. Un risultato che testimonia la crescita di Casadei e il dinamismo della rosa torinista in questa fase della stagione.

Ripartenza forte per Cesare Casadei. Il centrocampista del Torino ha trovato la rete nel successo contro l' Hellas Verona, firmando il momentaneo 2-0 con un destro piazzato imprendibile. Un gol che pesa: scaccia i dubbi e restituisce fiducia dopo settimane complicate. Da titolare a riserva, l'ex Inter e Chelsea manda un segnale chiaro a Marco Baroni: ora serve continuità. Le gerarchie attuali vedono Gvidas Gineitis davanti, con Casadei chiamato a rincorrere. Mercato. L'interesse non manca. Secondo Tuttosport, sul classe 2003 di Ravenna si sono mossi Fiorentina, Lazio e il Villarreal. La posizione del giocatore, però, è netta: vuole restare al Torino per riprendersi il posto.

