Cas di Vaccamozzi a Erbezzo la segnalazione dell' Osservatorio Migranti | Ospiti al freddo da dodici giorni

L’Osservatorio Migranti di Verona segnala che il Centro di accoglienza straordinaria di Vaccamozzi, nel Comune di Erbezzo, è rimasto senza riscaldamento da circa dodici giorni. La situazione evidenzia criticità nelle condizioni di ospitalità per gli ospiti presenti, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sulla tutela dei diritti umani. La questione richiede attenzione e interventi adeguati per garantire un’accoglienza dignitosa.

Secondo quanto denunciato dall'Osservatorio Migranti di Verona, il Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Vaccamozzi, nel Comune montano di Erbezzo, si troverebbe da circa dodici giorni senza riscaldamento. La situazione, se confermata, riguarderebbe una sessantina di persone ospitate e un.

Erbezzo, migranti al gelo nel centro di accoglienza: esposto alla Prefettura - Sessanta richiedenti asilo e un operatore senza riscaldamento nel Centro di accoglienza straordinaria (CAS) di Vaccamozzi, a Erbezzo. veronaoggi.it

Osservatorio migranti, Cas nel Veronese senza riscaldamento - (ANSA) – VERONA, 05 GEN – Da 12 giorni il Cas di Vaccamozzi, nel Comune di Erbezzo (Verona), è senza riscaldamento. msn.com

Da dodici giorni il Centro di Accoglienza Straordinaria di Vaccamozzi, nel comune di Erbezzo, è privo di riscaldamento. A denunciarlo è l’Osservatorio Migranti di Verona, che parla di una situazione particolarmente grave considerando che la struttura si trova - facebook.com facebook

