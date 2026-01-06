Carnevali ammette | Muharemovic? Un po’ di richieste le abbiamo già avute Il suo futuro? Una cosa è certa!

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato il futuro di Tarik Muharemovic, confermando che sono già state fatte alcune richieste. Pur senza entrare nei dettagli, ha sottolineato che una cosa è certa riguardo al centrocampista bosniaco, lasciando intendere possibili sviluppi prossimi. Le sue parole sono state rilasciate durante il prepartita tra Sassuolo e Juventus, in un contesto di aggiornamenti sulla rosa dei neroverdi.

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Sassuolo Juventus, il direttore generale e amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha risposto anche alle domande relative ad uno degli oggetti preziosi della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

