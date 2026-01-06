Carnevali ammette | Muharemovic? Un po’ di richieste le abbiamo già avute Il suo futuro? Una cosa è certa!

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato il futuro di Tarik Muharemovic, confermando che sono già state fatte alcune richieste. Pur senza entrare nei dettagli, ha sottolineato che una cosa è certa riguardo al centrocampista bosniaco, lasciando intendere possibili sviluppi prossimi. Le sue parole sono state rilasciate durante il prepartita tra Sassuolo e Juventus, in un contesto di aggiornamenti sulla rosa dei neroverdi.

Muharemovic, Carnevali allo scoperto: “Piace alle grandi, valuteremo…” - Il giovane difensore bosniaco sta ben figurando in questa prima parte di stagione con il Sassuolo di Grosso, ed ai grandi club ... tuttosport.com

Da Muharemovic a Kone, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l’annuncio di Carnevali - Il Sassuolo è tornato a fare il Sassuolo, ovvero a stupire sul campo e a sfornare giocatori interessanti che saranno future plusvalenze. calciomercato.it

la Repubblica. . A cinque giorni dal tragico incendio nel bar Le Constellation, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità di Crans-Montana ammette di aver rilevato "gravi mancanze" nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.