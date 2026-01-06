Caracas spari vicino sede del governo

Nel cuore di Caracas, si è verificata una sparatoria nelle vicinanze del palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano. L’incidente, segnalato alle 2:24, ha attirato l’attenzione sulla sicurezza della capitale. Al momento, non sono state fornite dettagli ulteriori sulle cause o sui soggetti coinvolti. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità monitorano l’evoluzione degli eventi.

2.24 Intensa sparatoria segnalata a Caracas nei pressi del palazzo di Miraflores, sede del governo del Venezuela. In alcuni video postati su X si osserva anche il movimento di uomini in uniforme e di alcuni mezzi blindati nelle strade attorno al palazzo presidenziale e l'esplosione di proiettili di contraerea in diversi punti della capitale. La situazione emerge in un contesto di alta tensione dopo gli attacchi Usa e la cattura di Maduro, con Delcy Rodriguez insediata come presidente ad interim. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venezuela-Usa, le notizie in diretta | Caracas, intensa sparatoria vicino a Palazzo di Miraflores, sede del governo; Maduro e moglie in aula: Sono il presidente, rapito e innocente. Rodriguez giura da presidente - Stephen Miller: Gli USA ora controllano l'economia del Venezuela; TASS (TELEGRAM) * «I RESIDENTI DI CARACAS HANNO SEGNALATO IL RUMORE DEGLI SPARI IN DIVERSI QUARTIERI DELLA CITTÀ.

TRUMP ANNUNCIA: MADURO CATTURATO E RIMOSSO DAL VENEZUELA

La fine di Maduro e i timori di chi resta a Caracas. Il risveglio con le bombe, i quartieri al buio: “Al primo colpo ci siamo subito alzati. Sopra di noi abbiamo visto missili, proiettili e spari. Il rumore era impressionante. Per strada non c’è nessuno. Sparano a chi tro - facebook.com facebook