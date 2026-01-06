Caracas sparatoria per errore interno

Nelle vicinanze di Miraflores a Caracas, si è verificata una sparatoria attribuita a un errore interno tra le forze di sicurezza, secondo quanto riportato dal quotidiano El Nacional. L’incidente sembra essere stato causato da una confusione tra le autorità, senza coinvolgimento di terzi o motivi esterni. La vicenda evidenzia le tensioni e le problematiche legate alla gestione della sicurezza nella capitale venezuelana.

3.18 In merito alla sparatoria avvenuta vicino Miraflores a Caracas, fonti citate dal quotidiano El Nacional parlano di "un incidente provocato da una confusione tra le forze di sicurezza". Secondo le stesse fonti sarebbero stati levati in volo droni di vigilanza senza che venisse informato il personale a terra,che avrebbe quindi cercato di abbattere i velivoli 'non identificati'. L'episodio avviene a poche ore dall'insediamento di Delcy Rodriguez alla presidenza del Paese e dall'insediamento del nuovo Parlamento venezuelano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

