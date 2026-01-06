Capotreno ucciso l’aggressore è sceso alla stazione di Fiorenzuola
Le forze dell'ordine lo hanno cercato a Piacenza nella serata del 5 gennaio, ma l'omicida era già sceso alla stazione di Fiorenzuola. La vicenda è nota: un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Le immagini mostrano Jelenic Marin, 36 anni, croato, presunto assassino del capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, ucciso in stazione centrale a Bologna - facebook.com facebook
Capotreno ucciso, il ricercato controllato poco prima del delitto. E ripreso mentre segue la vittima x.com
