Capotreno ucciso l’aggressore è sceso alla stazione di Fiorenzuola

Nella serata del 5 gennaio, le forze dell'ordine hanno cercato un sospetto a Piacenza, ma l’omicida, coinvolto nell’uccisione di un capotreno, si era già allontanato scendendo alla stazione di Fiorenzuola. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi di trasporto e sulle misure di prevenzione. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

