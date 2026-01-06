Capotreno ucciso l’aggressore è sceso alla stazione di Fiorenzuola

Nella serata del 5 gennaio, le forze dell'ordine hanno cercato un sospetto a Piacenza, ma l’omicida, coinvolto nell’uccisione di un capotreno, si era già allontanato scendendo alla stazione di Fiorenzuola. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi di trasporto e sulle misure di prevenzione. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le forze dell'ordine lo hanno cercato a Piacenza nella serata del 5 gennaio, ma l'omicida era già sceso alla stazione di Fiorenzuola. La vicenda è nota: un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

