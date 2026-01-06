Capotreno ucciso in stazione Identificato il killer | è in fuga

Nella stazione di Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato senza vita in seguito a un'aggressione con arma da taglio. La polizia ha identificato il presunto killer, ora in fuga. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha suscitato grande attenzione, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche per rintracciare il responsabile.

Erano circa le 19 quando un capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, di 34 anni è stato trovato morto in un lago di sangue, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, in viale Petramellara. La zona in cui sarebbe stato sferrato il colpo fatale sarebbe quelle dell'addome. L'uomo, dipendente di Trenitalia, da anni era impiegato come capotreno sugli Intercity: stava raggiungendo a piedi il parcheggio nel piazzale Ovest riservato agli operatori dello scalo, non aperto ai viaggiatori. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia e della polfer, in cerca di frammenti video che potrebbero aver immortalato il killer, mentre sono intervenuti la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

