Capotreno ucciso identificato il presunto assassino In fuga e pericoloso Chi è 

È stato identificato il presunto assassino del capotreno ucciso, ora in fuga e considerato pericoloso. L’episodio è avvenuto in un parcheggio privato della stazione di Bologna, un luogo tra i tanti in cui i turni di lavoro si concludono quotidianamente. Questa vicenda apre uno squarcio sulla sicurezza e sulle criticità di quei spazi spesso poco controllati, sollevando interrogativi sulla tutela del personale e sulla prevenzione di simili incidenti.

Un parcheggio chiuso al pubblico, una sera qualsiasi, il via vai dei turni che finiscono. In quell'angolo nascosto della stazione di Bologna dove i dipendenti lasciano l'auto, all'improvviso il silenzio si spezza. Qualcosa succede in pochi secondi, lontano dagli occhi dei viaggiatori, ma destinato a sconvolgere un'intera città. Siamo in viale Pietramellara, zona del parcheggio riservato allo staff della stazione centrale. È qui che un collega, dipendente di Italo, rientrando verso la propria macchina nel piazzale Ovest, fa una scoperta che non dimenticherà più. A terra, vicino all'ingresso dell'area riservata, c'è un uomo riverso in un lago di sangue.

