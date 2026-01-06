Capotreno ucciso ecco il video di Jelenic Marin | l’assassino di Alessandro Ambrosio ripreso dalle telecamere in stazione a Bologna

Il video di Jelenic Marin, ripreso dalle telecamere di sicurezza a Bologna, mostra l’assassino di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso nel gennaio 2026. L’indagine, ancora in corso, si concentra sul principale sospettato dopo il ritrovamento del corpo di Ambrosio, 34 anni, in una pozza di sangue. Questa scoperta rappresenta un passo importante nelle indagini sulla tragica vicenda avvenuta nella stazione bolognese.

Bologna, 6 gennaio 2026 – Dopo il terribile omicidio del capotreno italiano, Alessandro Ambrosio, ritrovato morto a 34 anni in una pozza di sangue, le indagini degli investigatori sono andate avanti tutta la notte, concentrando le ricerche sul principale sospettato. Il killer sarebbe Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con precedenti. L'uomo croato potrebbe, dopo aver colpito a morte il capotreno Ambrosio, essersi allontanato dalla città a bordo di un treno. Intorno a mezzanotte, infatti, le forze dell'ordine pensavano di trovare l'uomo su un regionale alla stazione di Piacenza.

Bologna, capotreno ucciso a coltellate: le immagini del presunto aggressore - (LaPresse) La polizia ha diffuso un video di pochi secondo che riprende Jelenic Marin, 36enne di origini croate, l'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento che ha causato la ... ilmattino.it

Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti - 30 del 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna e più precisamente in un'area ... leggo.it

Un dolore che colpisce tutta la città. A Bologna un giovane capotreno di soli 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione. Era fuori servizio e stava raggiungendo l’area riservata ai dipend - facebook.com facebook

Capotreno ucciso a coltellate a #Bologna, ecco il presunto aggressore ripreso dalle immagini di video sorveglianza. É in fuga. #Tg1 x.com

