Capotreno ucciso alla stazione il video del presunto killer confuso tra gli altri passeggeri

Le telecamere di sorveglianza della stazione di Bologna hanno catturato l’immagine di Marin Jelenic, 36 anni, cittadino croato ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto il 5 gennaio. Nel video, Jelenic si muove tra gli altri passeggeri nell’atrio, suscitando attenzione sulle indagini in corso. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e rafforzato l’impegno delle forze dell’ordine nella ricerca del sospettato.

È stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggira nell'atrio della stazione di Bologna il 36enne croato Marin Jelenic, ricercato per l'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte il 5 gennaio. Jelenic è riuscito a fare perdere le proprie tracce.Omicidio. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Capotreno ucciso, il presunto killer ripreso dalle telecamere in stazione | VIDEO Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: identificato il presunto killer Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il capotreno ucciso a Bologna, caccia all'assassino; Capotreno fuori servizio ucciso a Bologna: video; Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: è caccia all'uomo. Capotreno ucciso, ecco il video di Jelenic Marin: l’assassino di Alessandro Ambrosio ripreso dalle telecamere in stazione a Bologna - Ricercato il senza fissa dimora croato di 36 anni: potrebbe aver preso un treno e aver lasciato Bologna dopo aver accoltellato a morte il ferroviere di Trenitalia. msn.com

Ecco il video del presunto aggressore di Alessandro Ambrosio alla stazione di Bologna - La polizia ha diffuso un video di pochi secondi che riprende Jelenic Marin, 36enne di origini croate, l'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio. tg.la7.it

Bologna, capotreno ucciso in stazione. L’aggressione, la fuga, il ricercato: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, capotreno ucciso in stazione. tg24.sky.it

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg - facebook.com facebook

Capotreno ucciso a coltellate a #Bologna, ecco il presunto aggressore ripreso dalle immagini di video sorveglianza. É in fuga. #Tg1 x.com

