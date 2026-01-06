Capotreno ucciso alla stazione di Bologna il killer è scappato ma è stato identificato 

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato trovato morto a seguito di un colpo di arma da taglio nel parcheggio. Il sospetto è fuggito, ma è stato successivamente identificato dalle forze dell'ordine. L’episodio ha suscitato grande attenzione, mentre le indagini continuano per chiarire le modalità e i motivi del grave gesto.

Il delitto nel parcheggio della stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio, un capotreno di Trenitalia di 34 anni, è stato trovato morto per una coltellata. L'uomo che lo ha ucciso è fuggito ma c'è un ricercato: Jelenic Marin, 36enne croato con precedenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

