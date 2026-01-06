Capotreno ucciso a coltellate individuato il responsabile | è un pregiudicato croato Era stato identificato e rilasciato dopo il delitto Avvistato a Milano

Dalle prime indagini, è stato individuato il presunto responsabile dell'aggressione al capotreno, un pregiudicato croato. Dopo il delitto, era stato identificato e successivamente rilasciato. Recentemente, l’uomo è stato avvistato a Milano, confermando l’attività investigativa in corso. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza pubblica.

"Dalle prime risultanze investigative, il soggetto responsabile sarebbe stato individuato, a conferma dell'efficacia e della determinazione dell'azione investigativa posta in essere. Un risultato che rafforza la fiducia nel lavoro della Polizia tutta, il cui obiettivo primario resta quello di assicurare tempestivamente alla giustizia chi si rende responsabile di atti così gravi e intollerabili". Lo scrive il Siulp di Bologna, in relazione all'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto ieri sera in zona stazione. Ci sarebbe dunque un sospettato, attualmente ricercato.

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, individuato un croato - Sarebbe un balordo di origini croate che si aggira nella stazione di Bologna l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. msn.com

Ancora in fuga il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio. Sarebbe un croato di 36 anni con precedenti. Alessandro, 34 anni, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Un'area che porta al parcheggio ris - facebook.com facebook

Caccia all'uomo che ha ucciso a coltellate, a #Bologna, un #capotreno vicino al parcheggio della stazione. Si tratterebbe di un trentaseienne di origini croate ripreso dalle telecamere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio x.com

