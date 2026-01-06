Capotreno ucciso a coltellate a Bologna individuato un croato

Nella stazione di Bologna, un uomo di origini croate è stato identificato come sospetto nell’episodio in cui un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso a coltellate. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i motivi dell'episodio e assicurare alla giustizia il responsabile.

AGI - Sarebbe un balordo di origini croate che si aggira nella stazione di Bologna l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Videosorveglianza e ricerca dell'autore. Sul luogo del ritrovamento del corpo è arrivato anche il pm della Procura di Bologna, Michele Martorelli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, individuato un croato Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, fermato un croato Leggi anche: Bologna, capotreno ucciso presso la stazione: si cerca un croato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile; Bologna, capotreno ucciso a coltellate in zona stazione; Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna: aveva 34 anni; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna. C'è un sospetto ricercato. Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Stazione di Bologna, ucciso a coltellate un capotreno 34enne: killer in fuga - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è ... affaritaliani.it

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.