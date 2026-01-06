Capotreno ucciso a coltellate a Bologna individuato un croato

Nella stazione di Bologna, un uomo di origini croate è stato identificato come sospetto nell’episodio in cui un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso a coltellate. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i motivi dell'episodio e assicurare alla giustizia il responsabile.

AGI - Sarebbe un balordo di origini croate che si aggira nella stazione di Bologna l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio.  Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.  Videosorveglianza e ricerca dell'autore. Sul luogo del ritrovamento del corpo è arrivato anche il pm della Procura di Bologna, Michele Martorelli. 🔗 Leggi su Agi.it

