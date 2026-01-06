Capotreno ucciso a coltellate a Bologna il presunto killer è stato fermato a Desenzano

Un uomo di 36 anni, Marin Jelenik, croato, è stato arrestato dalla polizia a Desenzano del Garda, nel Bresciano, in seguito al delitto di un capotreno avvenuto a Bologna. L’episodio ha suscitato attenzione per la gravità del gesto e l’arresto dell’indagato, che ora è sotto custodizia. La vicenda resta sotto approfondimento delle autorità, mentre si attendono sviluppi sulle motivazioni e le circostanze dell’accaduto.

AGI - Il 36enne croato, Marin Jelenik, è stato fermato dalla polizia a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Era ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso a coltellate, ieri sera, nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'uomo era senza documenti ma è stata effettuata la sua identificazione attraverso le impronte digitali. La dinamica dell'omicidio . Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa di lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, il presunto killer è stato fermato a Desenzano Leggi anche: Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, fermato il presunto killer alla stazione di Desenzano del Garda: è Marin Jelenic Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, Marin Jelenik fermato alla stazione di Desenzano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, Marin Jelenik fermato alla stazione di Desenzano - Il 36enne croato è ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna ... ilgiornale.it

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, ricercato un senza fissa dimora croato - È un uomo senza fissa dimora e legami sul territorio italiano di origini croate, che si aggira nella stazione di Bologna, il 36enne Marin Jelenic, l'uomo che nel tardo pomeriggio di lunedì ha uc ... msn.com

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Capotreno ucciso, "Ambro uno di noi, una vita di estrema gentilezza". Il ricordo degli amici: "Educazione fuori dal comune, goliardia e ironia". #ANSA - facebook.com facebook

Capotreno ucciso, il ricercato controllato poco prima del delitto. E ripreso mentre segue la vittima x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.