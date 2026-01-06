Capotreno ucciso a Bologna | proseguono le ricerche dell' aggressore agenti aprono anche i tombini
Le indagini sull’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso a Bologna, proseguono con l’obiettivo di identificare l’aggressore. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura, sta approfondendo le ricerche, anche aprendo i tombini in zona. Un soggetto di interesse, già noto per precedenti con armi da taglio, è al centro delle indagini in corso.
Le indagini avviate dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bologna, per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni, ucciso lunedì 5 gennaio con una coltellata, hanno consentito di identificare, dopo poche ore dal fatto, un soggetto di interesse investigativo già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. Si tratta di Jelenic Marin, cittadino croato, classe 1989, senza fissa dimora e legami sul territorio italiano, identificato in svariate circostanze in ambiti ferroviari siti in tutto il Nord Italia. Le indagini, che stanno procedendo a 360 gradi, senza interruzione dal tardo pomeriggio di lunedì, hanno permesso, grazie ai numerosi impianti di video sorveglianza dell’area della stazione, di monitorare l’arrivo, in stazione, della vittima che viene seguita, per un lasso di tempo significativo ed apparentemente senza motivo, dalla persona di interesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Bologna, capotreno ucciso a coltellate: le immagini del presunto aggressore
Leggi anche: Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, aggressore in fuga
Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno; «Il killer di Bologna è sul treno per Piacenza»: stazione circondata da polizia e carabinieri; Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: il corpo in un lago di sangue, ricercato un uomo; Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: c'è un ricercato, chi era la vittima.
Capotreno ucciso a Bologna: proseguono le ricerche dell'aggressore, agenti aprono anche i tombini - Le indagini avviate dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bologna, per l'omicidio di ... stream24.ilsole24ore.com
Capotreno ucciso a Bologna, Amich (Fratelli d’Italia): “Importante proseguire nel rafforzamento dei controlli” - Così l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Enzo Amich, ha commentato la tragedia avvenuta a ... radiogold.it
Capotreno 34enne ucciso a coltellate vicino la stazione di Bologna. “Identificato il responsabile” in fuga - Tragedia a Bologna dove un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso a coltellate vicino la stazione. dire.it
Caccia all'uomo che ha ucciso a coltellate, a #Bologna, un #capotreno vicino al parcheggio della stazione. Si tratterebbe di un trentaseienne di origini croate ripreso dalle telecamere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio x.com
Capotreno ucciso a Bologna, ci sarebbe un ricercato. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/05/capotreno-ucciso-a-coltellate-in-zona-stazione-a-bologna_1c67ea99-3734-4333-af4e-5bad - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.