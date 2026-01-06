A Bologna, un capotreno di 34 anni è stato ucciso ieri sera nei pressi di un parcheggio in stazione. Le autorità cercano un uomo di 36 anni, di origini croate, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per identificare e fermare il sospettato.

E' caccia all'uomo che, ieri sera a Bologna, ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. A quanto si apprende, la polizia ha un nome, emerso dalla visione del girato delle telecamere. Si tratterebbe di Jelenic Marin, un 36enne di nazionalita' croata, con precedenti per reati nelle stazioni ferroviarie di altre citta', immortalato nei filmati di sorveglianza intorno alle 18. L'uomo potrebbe essere fuggito a bordo di un treno. Per questo motivo, le sue foto sono state trasmesse alle forze dell'ordine in tutte le stazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capotreno ucciso a Bologna: presunto omicida un 36enne croato

