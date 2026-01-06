Caccia al 36enne Marin Jelenic, molesto su un treno anche dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio. C’è una sequenza di immagini, ricostruita fotogramma dopo fotogramma dalle telecamere della stazione di Bologna, che racconta più di mille parole l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso con una coltellata all’addome nel parcheggio riservato ai dipendenti. Una morte improvvisa, brutale, apparentemente senza motivo, che ha scosso non solo il mondo ferroviario ma un’intera comunità. A poche ore dal delitto, la Polizia di Stato ha identificato il principale sospettato: Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, senza fissa dimora, già noto alla Polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Capotreno ucciso a Bologna, la immagini del killer e la vita spezzata di Ambro: perché è stato rilasciato dopo il fermo