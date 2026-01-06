Capotreno ucciso a Bologna la immagini del killer e la vita spezzata di Ambro | perché è stato rilasciato dopo il fermo
A Bologna, il fermo di Marin Jelenic è stato revocato, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua vicenda. Le immagini delle telecamere ricostruiscono i momenti dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso con una coltellata nel parcheggio dei dipendenti. Nel frattempo, Jelenic, sospettato di molestie anche dopo il delitto, resta al centro di un’indagine che solleva dubbi sulla sua eventuale scarcerazione.
Caccia al 36enne Marin Jelenic, molesto su un treno anche dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio. C’è una sequenza di immagini, ricostruita fotogramma dopo fotogramma dalle telecamere della stazione di Bologna, che racconta più di mille parole l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso con una coltellata all’addome nel parcheggio riservato ai dipendenti. Una morte improvvisa, brutale, apparentemente senza motivo, che ha scosso non solo il mondo ferroviario ma un’intera comunità. A poche ore dal delitto, la Polizia di Stato ha identificato il principale sospettato: Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, senza fissa dimora, già noto alla Polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
