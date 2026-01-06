Capotreno ucciso a Bologna | identificato il presunto killer

È stato identificato il presunto aggressore coinvolto nell’episodio di lunedì sera presso la stazione di Bologna, durante il quale Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ferito gravemente con un colpo al polmone. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e assicurare la giustizia.

È stato identificato il presunto aggressore che lunedì sera, in stazione a Bologna, ha accoltellato al polmone Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia. Si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, cittadino croato già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi violenti in stazioni di altre città. È attualmente in fuga e si teme possa essersi allontanato in treno. L'aggressione è avvenuta intorno alle 19 in viale Pietramellara, nell'area che conduce al parcheggio riservato ai dipendenti della stazione, non accessibile ai viaggiatori. Ambrosio non era in servizio e stava andando a prendere l'auto quando è stato colpito.

