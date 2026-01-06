Capotreno ucciso a Bologna identificato il presunto assassino In fuga e pericoloso Chi è

Nella serata di ieri, Bologna è stata teatro di un episodio grave: un capotreno è stato ucciso nel parcheggio dei dipendenti della stazione centrale. È stato identificato il presunto aggressore, che attualmente è in fuga e considerato pericoloso. La polizia continua le ricerche per rintracciare l’autore del gesto, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Bologna è stata scossa da un grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di ieri all'interno del parcheggio riservato ai dipendenti della stazione centrale. In viale Pietramellara, in un'area normalmente destinata alla sosta del personale ferroviario, il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato colpito a morte mentre si stava dirigendo verso la propria automobile, fuori dall'orario di servizio.

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

