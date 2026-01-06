Capotreno ucciso a Bologna identificato il presunto assassino In fuga e pericoloso Chi è

Nella serata di ieri, Bologna è stata teatro di un episodio grave: un capotreno è stato ucciso nel parcheggio dei dipendenti della stazione centrale. È stato identificato il presunto aggressore, che attualmente è in fuga e considerato pericoloso. La polizia continua le ricerche per rintracciare l’autore del gesto, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

– Bologna è stata scossa da un grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di ieri all’interno del parcheggio riservato ai dipendenti della stazione centrale. In viale Pietramellara, in un’area normalmente destinata alla sosta del personale ferroviario, il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato colpito a morte mentre si stava dirigendo verso la propria automobile, fuori dall’orario di servizio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

