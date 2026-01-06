Capotreno ucciso a Bologna | identificato il killer

È stato identificato il responsabile dell'omicidio del capotreno avvenuto a Bologna. Si tratta di Jelenic Marin, 36enne di origini croate. Le autorità hanno confermato il suo coinvolgimento, proseguendo le indagini per chiarire le circostanze del fatto. La notizia rappresenta un passo importante nel procedimento per fare giustizia e garantire la sicurezza pubblica.

ULTIM’ORA CAPOTRENO UCCISO A BOLOGNA: IDENTIFICATO IL KILLER. È GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg - facebook.com facebook

Capotreno ucciso a coltellate a #Bologna, ecco il presunto aggressore ripreso dalle immagini di video sorveglianza. É in fuga. #Tg1 x.com

