Capotreno ucciso a Bologna | identificato il killer

Da imolaoggi.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato identificato il responsabile dell'omicidio del capotreno avvenuto a Bologna. Si tratta di Jelenic Marin, 36enne di origini croate. Le autorità hanno confermato il suo coinvolgimento, proseguendo le indagini per chiarire le circostanze del fatto. La notizia rappresenta un passo importante nel procedimento per fare giustizia e garantire la sicurezza pubblica.

Individuato il killer del capotreno ucciso a Bologna, si tratterebbe di Jelenic Marin 36enne di origini croate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

capotreno ucciso a bologna identificato il killer

© Imolaoggi.it - Capotreno ucciso a Bologna: identificato il killer

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: identificato il presunto killer

Leggi anche: Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, identificato il killer: è un 36enne ancora in fuga

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capotreno ucciso nel parcheggio della stazione a Bologna: identificato il presunto aggressore; Capotreno ucciso a Bologna, è Jelenic Marin il ricercato in fuga sospettato del delitto in stazione: chi è; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato».

capotreno ucciso bologna identificatoDelitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

capotreno ucciso bologna identificatoCapotreno ucciso in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile, è in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capotreno ucciso in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile, è in fuga ... tg24.sky.it

capotreno ucciso bologna identificatoIdentificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

ULTIM’ORA CAPOTRENO UCCISO A BOLOGNA: IDENTIFICATO IL KILLER. È GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE

Video ULTIM’ORA CAPOTRENO UCCISO A BOLOGNA: IDENTIFICATO IL KILLER. È GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.