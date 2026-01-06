Capotreno ucciso a Bologna è caccia al presunto responsabile | un 36enne di origini croate

A Bologna proseguono le ricerche per identificare il presunto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto il 5 gennaio nei pressi della stazione. La polizia sta cercando un uomo di 36 anni di origini croate, sospettato di aver coinvolto in questo episodio. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e assicurare alla giustizia il responsabile.

Sono andate avanti per tutta la notte, a Bologna, le ricerche della polizia per il presunto responsabile dell’ omicidio di Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno a bordo degli Intercity che ieri 5 gennaio è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio scoperto della stazione felsinea. L’uomo ricercato per l’omicidio è Jelenic Marin, un 36enne di origini croate. La vittima è stata colpita all’addome. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, che sono state utili per l’identificazione del 36enne. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

