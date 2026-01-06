Capotreno ucciso a Bologna | Alessandro un uomo gentile Chi era davvero il 35enne

Il 35enne Alessandro, capotreno ucciso a Bologna, era un uomo gentile e rispettato. La tragica vicenda si è consumata in un parcheggio riservato ai dipendenti della stazione centrale, un luogo apparentemente ordinario che ha visto interrompersi bruscamente una vita. Questo episodio solleva domande sulla sicurezza sul lavoro e sulla vulnerabilità quotidiana in ambienti apparentemente protetti.

BOLOGNA. È una sera qualunque che si spezza all’improvviso, nel punto più anonimo e vulnerabile della città: un parcheggio riservato ai dipendenti della stazione centrale. Qui, in viale Pietramellara, Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia, 34 anni, viene raggiunto da un colpo mortale al polmone mentre sta andando a prendere l’auto. Non era in servizio. Non c’è stata colluttazione visibile, solo un’aggressione rapida e letale che lo ha lasciato a terra, in un lago di sangue, a pochi passi dall’ingresso del parcheggio dipendenti. Chi era davvero Alessandro Ambrosio. Per chi lo conosceva, aveva condiviso con lui la passione per la musica – il grande amore coltivato nel tempo libero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

