Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna il killer aveva precedenti per aggressione in stazione

È stato individuato l'autore dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto vicino alla stazione di Bologna. Il sospettato, con precedenti per aggressioni in ambito ferroviario, è stato formalmente riconosciuto come responsabile dell'episodio. La vicenda sottolinea l'importanza di intensificare le misure di sicurezza nelle aree pubbliche e di garantire interventi efficaci contro la criminalità.

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, "Uomo gentile" - alle spalle a coltellate, nonostante l'intervento del 118 è deceduto poco dopo. msn.com

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

