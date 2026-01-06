Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna il killer aveva precedenti per aggressione in stazione

È stato individuato l'autore dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto vicino alla stazione di Bologna. Il sospettato, con precedenti per aggressioni in ambito ferroviario, è stato formalmente riconosciuto come responsabile dell'episodio. La vicenda sottolinea l'importanza di intensificare le misure di sicurezza nelle aree pubbliche e di garantire interventi efficaci contro la criminalità.

È stato identificato l'assassino del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso nei pressi della stazione di Bologna. Si tratterebbe del 36enne Jelenic Marin, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alle aggressioni nelle stazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

