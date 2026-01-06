Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna identificato il killer | è un 36enne ancora in fuga

È stato individuato il sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso vicino alla stazione di Bologna. Si tratta di un uomo di 36 anni attualmente in fuga. Le forze dell’ordine continuano le indagini per catturare il responsabile e fare luce sull’accaduto.

È stato identificato l'assassino del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso nei pressi della stazione di Bologna. Si tratterebbe del 36enne Jelenic Marin, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alle aggressioni nelle stazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. Identificato il killer in fuga: “Un balordo della stazione”

Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile; Capotreno ucciso in stazione: ecco chi era il 34enne; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”; Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga.

Alessandro Ambrosio accoltellato e ucciso a 34 anni, il killer è Jelenic Marin: il 36enne è in fuga, ha precedenti - 30 del 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna e più precisamente in un'area ... leggo.it