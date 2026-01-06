Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna identificato il killer | è un 36enne ancora in fuga
È stato individuato il sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso vicino alla stazione di Bologna. Si tratta di un uomo di 36 anni attualmente in fuga. Le forze dell’ordine continuano le indagini per catturare il responsabile e fare luce sull’accaduto.
È stato identificato l'assassino del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso nei pressi della stazione di Bologna. Si tratterebbe del 36enne Jelenic Marin, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alle aggressioni nelle stazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
