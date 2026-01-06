Capotreno accoltellato a morte vicino alla stazione di Bologna | la polizia sta cercando un uomo

Un tragico episodio si è verificato vicino alla stazione di Bologna, dove il corpo di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato rinvenuto senza vita nel parcheggio del Piazzale Ovest. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto e cerca un uomo ritenuto coinvolto nel fatto. La vicenda si svolge in un’area riservata ai dipendenti, lontana dai flussi di viaggiatori.

Il fatto. Un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato senza vita nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione di Bologna, un'area riservata ai dipendenti e non accessibile ai viaggiatori. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con un'arma da taglio. L'allarme è scattato ieri, 5 gennaio, poco prima delle 19, quando un dipendente di Italo ha notato il corpo a terra e ha immediatamente avvisato la Polizia ferroviaria, intervenuta per prima sul posto. Le indagini. Sul luogo del delitto sono intervenuti Polfer, Polizia scientifica e Squadra mobile, insieme al medico legale, sotto il coordinamento del pm Michele Martorelli.

