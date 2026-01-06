Capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate nella stazione di Bologna Individuato l' assassino è caccia all' uomo

Da feedpress.me 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato vittima di un'aggressione fatale con coltellate. Le forze dell’ordine hanno già individuato l’autore del gesto e sono in corso le ricerche per rintracciarlo. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale e tra i pendolari, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

E’ caccia all’uomo che, ieri sera a Bologna, ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. A quanto si apprende, la polizia ha un nome, emerso dalla visione del girato delle telecamere. Si tratterebbe di Jelenic Marin, un 36enne di nazionalità croata, con precedenti per reati nelle stazioni ferroviarie di altre città, immortalato nei filmati di sorveglianza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

capotreno 34enne di trenitalia ucciso a coltellate nella stazione di bologna individuato l assassino 232 caccia all uomo

© Feedpress.me - Capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate nella stazione di Bologna. Individuato l'assassino, è caccia all'uomo

Leggi anche: Capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate nella stazione di Bologna. Individuato l'assassino

Leggi anche: Tragedia in stazione, capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate a Bologna. Individuato l'assassino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna: aveva 34 anni; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile; Capotreno ucciso in stazione: ecco chi era il 34enne; Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione.

capotreno 34enne trenitalia uccisoCapotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, il killer aveva precedenti per aggressione in stazione - È stato identificato l'assassino del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso nei pressi della stazione di Bologna ... fanpage.it

capotreno 34enne trenitalia uccisoAlessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti - 30 del 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna e più precisamente in un'area ... corriereadriatico.it

capotreno 34enne trenitalia uccisoStazione di Bologna, ucciso a coltellate un capotreno 34enne: killer in fuga - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è ... affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.