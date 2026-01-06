Capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate nella stazione di Bologna Individuato l' assassino è caccia all' uomo

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato vittima di un'aggressione fatale con coltellate. Le forze dell’ordine hanno già individuato l’autore del gesto e sono in corso le ricerche per rintracciarlo. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale e tra i pendolari, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

E' caccia all'uomo che, ieri sera a Bologna, ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. A quanto si apprende, la polizia ha un nome, emerso dalla visione del girato delle telecamere. Si tratterebbe di Jelenic Marin, un 36enne di nazionalità croata, con precedenti per reati nelle stazioni ferroviarie di altre città, immortalato nei filmati di sorveglianza.

Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti - 30 del 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna e più precisamente in un'area ... corriereadriatico.it

Stazione di Bologna, ucciso a coltellate un capotreno 34enne: killer in fuga - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è ... affaritaliani.it

La supercasta colpisce ancora. Il #magistrato arrogante prova a salvare la nipote dalla Polstrada Si avvicina l’ora X di #Khamenei Capotreno 34enne ucciso a coltellate a #Bologna Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #6Gennaio #B x.com

+ Omicidio a Bologna Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto nell'area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria: secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato accoltellato all'addome. Al vaglio le telecamere - facebook.com facebook

