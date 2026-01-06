Capodanno 2026 Le Constellation | il gesto che ha salvato il figlio di Al Bano e Lecciso

Durante il Capodanno 2026, un’azione tempestiva ha evitato una tragedia: il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe potuto trovarsi nel locale di Crans Montana colpito dall’incendio, che ha causato numerose vittime. La decisione presa all’ultimo momento ha probabilmente salvato una vita, evidenziando l’importanza di gesti attenti e tempestivi in situazioni di emergenza.

Una tragedia evitata per una decisione presa all'ultimo momento. Il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe potuto trovarsi a Crans Montana la notte di Capodanno, proprio nel locale devastato dall'incendio che ha causato la morte di decine di giovani. A raccontarlo è stata la stessa Loredana Lecciso, che in una recente intervista ha ripercorso i giorni successivi alla tragedia, spiegando come un cambio di programma abbia evitato che il figlio, conosciuto come Bido, si trovasse nel bar Le Constellation quella sera.

