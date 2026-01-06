capitali senza campioni

L’articolo analizza la storia delle capitali sportive, concentrandosi sulla Dinamo di Berlino e il suo ruolo nell’Oberliga sotto il regime comunista. Con la caduta del muro di Berlino, si verificò la riunificazione del calcio tedesco, portando all’integrazione dei club dell’Est nella Bundesliga. Un episodio che evidenzia come i cambiamenti politici possano influenzare profondamente il panorama sportivo e le sue strutture.

2026-01-05 20:55:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La Dinamo di Berlino governò l’Oberliga con il pugno di ferro, protetta dal regime comunista dell’allora Germania dell’Est, ma la caduta del muro portò con sé, tra molte altre conseguenze, la riunificazione del calcio tedesco con l’incorporazione dei club dell’Est nella Bundesliga nella stagione 90-91. Da allora, tre decenni e mezzo dopo, la capitale non ha firmato un solo titolo nazionale. Rappresentato attualmente nella massima categoria dall’Unión Berlin e nella seconda dall’Hertha, non sembra che questi dati cambino nel breve periodo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

