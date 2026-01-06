Capelli grassi? Così dici addio all’effetto ‘unto’ in 3 mosse e senza prodotti aggressivi

I capelli grassi possono risultare fastidiosi e difficili da gestire. In questo articolo, esploreremo le principali cause dell’eccesso di sebo e le abitudini quotidiane che possono contribuire al problema. Inoltre, ti proponiamo tre semplici strategie, senza l’uso di prodotti aggressivi, per mantenere il cuoio capelluto più pulito e fresco, seguendo i consigli di esperti del settore.

Scopri cause, abitudini corrette e trattamenti consigliati da esperti per contrastare l’eccesso di sebo. Le pratiche La gestione dei capelli grassi rappresenta una sfida comune, che interessa molte persone durante tutto l’anno o in momenti specifici come l’aumento delle temperature, cambiamenti ormonali o variazioni alimentari. Il problema del cuoio capelluto untuoso non è solo estetico, ma spesso fonte di disagio. Tuttavia, esistono numerosi rimedi efficaci, sia tradizionali sia naturali, in grado di contrastare l’eccesso di sebo e restituire leggerezza alle radici senza danneggiare la cute. L’appesantimento rapido della chioma è dovuto a fattori molteplici, tra cui spiccano squilibri ormonali, una predisposizione genetica alla produzione di sebo e abitudini di vita poco corrette. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

